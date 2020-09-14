عمر السومة يقود تشكيل الأهلي السعودي أمام الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا

يستضيف ستاد خليفة الدولى، مساء اليوم الإثنين، مواجهة فريق أهلي جدة أمام نظيره فريق الشرطة العراقي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا موسم ٢٠٢٠.
جاء تشكيل الأهلي السعودي المتوقع كالآتي:
حراسة المرمى: محمد العويس
خط الدفاع: عبدالله الحسون، معتز هوساوي، عبدالباسط هندي، حسين عبدالغني
خط الوسط: الفيس ساريتش، محمد المجحد، علي الأسمري، سلمان المؤشر، عبدالرحمن غريب
خط الهجوم: عمر السومة
يحتل الفريق الأول لكرة القدم بناديأهلي جدة صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فريق الشرطة العراقي المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
تنطلق مباراة أهلي جدة والشرطة العراقي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر.
تذاع مباراة أهلي جدة بشكل حصري عبر قناة "bein sports 7 HD" بصوت المعلق حسن العيدروس.
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