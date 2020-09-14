موعد مباراة أهلي جدة والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا.. و القنوات الناقلة

يستضيف ستاد خليفة الدولى مساء اليوم الإثنين، مواجهة فريق أهلي جدة أمام نظيره فريق الشرطة العراقي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا موسم ٢٠٢٠.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة صدارة المجموعة الأولي برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فريق الشرطة العراقي المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
موعد مباراة أهلي جدة و الشرطة العراقي :
تنطلق مباراة أهلي جدة و الشرطة العراقي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر.
الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.
الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة و الشرطة العراقي :
تذاع مباراة أهلي جدة بشكل حصري عبر قناة "bein sports 7 HD" بصوت المعلق حسن العيدروس.
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