تأكيدًا للوفد.. المقاولون يجدد عقد يوسف حسن لـ ٣ مواسم

قامت إدارة نادي المقاولون العرب، بتجديد عقد ناشئ الفريق، يوسف حسن مواليد ٢٠٠٣، لمدة ٣ سنوات مع تبقي موسم بعقده مع ذئاب الجبل.
وكانت الوفد نشرت خبر بتجديد عقد اللاعب، في ٢٤ أغسطس الماضي، قبل أن تقوم إدارة نادي المقاولون اليوم بتجديد عقده بشكلرسمي.
وضعت إدارة المقاولون العرب شرط جزائي كبير في عقد اللاعب من اجل تحصينه من محاولات الأهلي والزمالك وبيراميدز بضمه، كما أن إدارة النادي أكدت في وقت سابق بأنها ترغب بإحترافه، وتضع الأولولية لخروجهإلى أوروبا لليسير على خطى نجمي ذئاب الجبل السابقين ، محمد صلاح نجم ليفربول والنني نجم أرسنال.
وصعد يوسف حسن خلال الفترة الماضية بقرار من عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، للفريق الأول وشارك في مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي التي انتهت بفوز المقاولون بعدين لهدف.
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