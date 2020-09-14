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تأكيدًا للوفد.. المقاولون يجدد عقد يوسف حسن لـ ٣ مواسم

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قامت إدارة نادي المقاولون العرب، بتجديد عقد ناشئ الفريق، يوسف حسن مواليد ٢٠٠٣، لمدة ٣ سنوات مع تبقي موسم بعقده مع ذئاب الجبل.

وكانت الوفد نشرت خبر بتجديد عقد اللاعب، في ٢٤ أغسطس الماضي، قبل أن تقوم إدارة نادي المقاولون اليوم بتجديد عقده بشكل

رسمي.

وضعت إدارة المقاولون العرب شرط جزائي كبير في عقد اللاعب من اجل تحصينه من محاولات الأهلي والزمالك وبيراميدز بضمه، كما أن إدارة النادي أكدت في وقت سابق بأنها ترغب بإحترافه، وتضع الأولولية لخروجه

إلى أوروبا لليسير على خطى نجمي ذئاب الجبل السابقين ، محمد صلاح نجم والنني نجم أرسنال.

وصعد يوسف حسن خلال الفترة الماضية بقرار من عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، للفريق الأول وشارك في مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي التي انتهت بفوز المقاولون بعدين لهدف.

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