سوق الانتقالات | عروض من ايطاليا وفرنسا لمهاجم ريال مدريد

تبدو مغادرة المهاجم الشاب “بورخا مايورال” لريال مدريد قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري حتمية ولا جدال عليها، حيث بدأ البالغ من العمر 23 عامًا يفكر في العروض المقدمة من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وأمضى اللاعب الإسباني الدولي السابق تحت 21 عامًا الموسمين الأخيرين على سبيل الإعارة مع نادي ليفانتي، وسجل 14 هدفًا في جميع المسابقات.

وكان ليفانتي يسعى للاحتفاظ باللاعب لكن عدم قدرة فريق “باكو لوبيز” على الاتفاق على صفقة إنتقال دائم جعلت المهاجم الشاب يعود إلى ريال مدريد الذي بدأ يقوم بتقييم العروض المقدمة من الدوري الإسباني والدوريات الأوروبية الأخرى.

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ووفقًا للتقارير الواردة من صحيفة “الآس الإسبانية”، فإن أندية فالنسيا الاسباني ومارسيليا الفرنسي وفيورنتينا ولاتسيو من إيطاليا كلها مرتبطة باللاعب وتحاول التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن مايورال.

ومع بقاء أقل من 12 شهرًا على عقده الحالي في ريال مدريد، يحرص فلورنتينو بيريز على تأمين مبلغ 15 مليون يورو من بيع بورخا مايورال في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقد يكون العائق الرئيسي أمام أي نادي مهتم باللاعب هو عدم رغبة اللوس بلانكوس في خفض سعر المطلوب، إلى جانب السعي أيضًا للاحتفاظ بنسبة 50٪ من أي بيع للمهاجم الشاب في المستقبل.

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