لامبارد: تصريحات مدرب ليفربول؟ كلوب مُسلٍ

سخر مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، من التصريحات التي أدلى بها المدير الفني لليفربول يورجن كلوب، بشأن نشاط البلوز في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد فرانك لامبارد، أنه يتسلى بتعليقات يورجن كلوب عن إنفاق تشيلسي، معتبرًا أن نجاح ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، يعود إلى الصرف بمبالغ طائلة.

وأنفق تشيلسي، المملوك للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، 200 مليون جنيه إسترليني، لضم تيمو فيرنر، كاي هافيرتز، حكيم زياش، وبن تشيلويل الميركاتو الصيفي الجاري.

حيث قال كلوب، إن ناد ليفربول لن ينفق مثل هذه المبالغ الضخمة لأنه نوعية مختلفة من الأندية، وليس مملوكًا لدول أو لأحد كبار الأثرياء.

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وعلق لامبارد: “لم أشعر بالكثير من الإنزعاج تجاه ما قاله يورجن، أرى أن هذا الأمر مسلي بعض الشيء. قصة ليفربول قصة رائعة لناد على مدار 5 سنوات يتولى فيها كلوب المسؤولية، ولقد لجأ إلى ضم لاعبين من أعلى المستويات بالفعل.”.

ثم ضرب لامبارد مثلاً بتعاقد ليفربول مع فيرجيل فان دايك والحارس أليسون بيكار وفابينيو ونابي كيتا وساديو ماني ومحمد صلاح، وقال: “هم لاعبون رائعون انضموا مقابل أسعار عالية جدا”.

جدير بالذكر، أن ليفربول تعاقد فقط حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي مع الظهير الأيسر لأولمبياكوس اليوناني، كوستاس تسيميكاس، وتنتظره مواجهة قوية مع تشيلسي في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز في معقل البلوز ملعب ستامفورد بريدج.