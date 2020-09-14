سوق الانتقالات | الثناء المُتبادل، إشارة قوية لاستمرار محمد النني مع آرسنال

أشاد المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا بلاعب وسط فريقه، محمد النني بعد الفوز على فولهام بثلاثية نظيفة في المباراة الإفتتاحية لموسم 2020/21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعاد المدرب الإسباني اكتشاف النني مجددًا، بعدما عاد إلى آرسنال، إثر تجربة إعارة استمرت لمدة موسم واحد مع بشكتاش التركي.

وأثنى أرتيتا على آداء النني عقب المباراة، قائلًا: “محمد كان رائعًا، لقد كان ممتازًا في التدريبات منذ اليوم الأول”.

وأضاف: “أعرفه جيداً، لقد لعبنا معاً. اليوم كان استثنائيا”.

وتابع: “أعتقد أنه كان بحاجة إلى القليل من الإيمان والثقة، كانت لديه بعض الشكوك حول الاعتماد عليه، أجريت الكثير من المحادثات معه”.

واختتم: “إنه يستحق الحصول على فرصته كاملة، النني يتدرب كُل يوم بروح عالية ويريد أن يتعلم، ويظهر بشكل جيد”.

ومنح أرتيتا الثقة للنني بعد تجربته المريرة مع مدرب آرسنال السابق، أوناي إيمري، والتي أدت إلى مغادرة النجم المصري لخوض تجربة إعارة مع بشكتاش التركي.

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وأكد أرتيتا من قبل أنه أكثر من يعلم قدرات النني، لأنه لعب بجواره ويدرك تمامًا نقاط القوة والضعف في مستواه.

وبدت الثقة واضحة في آداء النني مع آرسنال، حيث نال إعجاب أرتيتا الذي اعتمد عليه أساسيًا في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول، والتي فاز بها الجانرز.

في المقابل وجه النني الشكر لمدربه أرتيتا على منحه فرصة العودة مجددًا إلى الفريق.

حيث قال النني في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لآرسنال: “أشعر حقًا بالسعادة، وأشكر أرتيتا على منحي الفرصة من جديد مع الفريق “.

وأضاف: “أعلم أنه ليس سهلاً العودة إلى آرسنال بعد تجربة إعارة، أنا سعيد للغاية لأن الجميع يشعر بأنني لم أكن خارج الفريق، وأرتيتا ساعدني على هذا الأمر بصورة رائعة”.

وتابع: “أرتيتا تحدث معي بأستمرار وحفزني بعدة أقاويل منحتني الحماس، مثل أنه يريدني في الفريق ودائما يعطيني ردود فعل جيدة ويدفعني لتقديم الأفضل”.

ووعد النجم المصري بتقديم 100% من مجهوده في التدريبات، للحصول على فرصة المشاركة بأستمرار في المباريات.