سوق الانتقالات | ريال مدريد يُخصص ميزانية 840 مليون يورو لـ 4 صفقات في الميركاتو الصيفي

خطط نادي ريال مدريد الإسباني لإبرام أربع صفقات ضخمة في الميركاتو الصيفي المقبل، قد تصل قيمتها إلى 840 مليون يورو، حيث يستهدف المدير الفني للفريق الملكي، زين الدين زيدان أربعة نجوم يعدون من ضمن الأبرز حاليًا في القارة الأوروبية.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن زيدان يضع ثلاثة لاعبين فرنسيين: مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، مدافع لايبزيج الألماني دايوت أباميكانو، ولاعب وسط رين الفرنسي إدواردو كامافينجا. كما يأمل ريال مدريد في ضم مهاجم وهداف بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند.

ويريد زيدان تجديد الخطوط الثلاثة بهذه المواهب الشابة، التي ستضمن مستقبلًا مزدهرًا للفريق الذي أصبح يعاني من كبر متوسط أعمار لاعبيه.

ولن يفرط باريس سان جيرمان في نجمه كيليان مبابي بسهولة، حيث سيسعى لإغرائه بعقد جديد يجعله يتفوق على زميله بالفريق، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يعد أغلى لاعب في العالم حاليًا.

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وأوردت صحيفة صنداي تايمز البريطانية في هذا الصدد، أن مبابي أخبر باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل الميركاتو الصيفي القادم.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن هناك ثلاثة أندية ستتنافس ريال مدريد على ضم مبابي، حيث يبدي برشلونة اهتمامًا كبيرًا باللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، الذي يمكن أن يكون الخليفة المثالي لقائد الفريق الحالي ليونيل ميسي، إضافة إلى ليفربول ومانشستر يونايتد.

وزعمت صحيفة الصن البريطانية، أن صفقة مبابي وحدها قد تكلف النادي الذي سيتعاقد معه نحو 400 مليون يورو، مما يعني أن الصفقات الأربع قد تكلف ريال نحو 840 مليون يورو، نظرًا لارتفاع قيمة الثلاثي الآخر لصغر سنهم وموهبتهم الكبيرة، حيث يتوقع أن يصل سعر هالاند إلى نحو 200 مليون يورو.

جدير بالذكر أن النجم الفرنسي كيليان مبابي انتقل في عام 2017 إلى سان جيرمان من موناكو مقابل 180 مليون يورو، وينتهي عقده في صيف 2022.