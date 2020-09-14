دوري أبطال أفريقيا | الزمالك ينفي طلب تأجيل نصف النهائي

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك المصري أن فريقه يعاني من إرهاق كبير نتيجة ضغط المباريات في مسابقة الدوري المصري.

وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي 1 / صفر اليوم الأحد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن الزمالك خاض 11 مباراة في 37 يومًا وهو يمثل ضغطا كبيراً على الفريق مشدداً على فخره بهؤلاء اللاعبين الذين خاضوا السوبر الأفريقي والسوبر المصري أيضًا.

وأضاف كارتيرون أن مباراة الإنتاج الحربي اليوم كانت صعبة، خاصة وأن الفريق بدنيًا كان مستواه أقل بسبب ضغط المباريات، لكنه سعيد جداً وفخور باللاعبين، حيث يقاتلون على الفوز بكُل قوة.

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وأكد كارتيرون: “القرارات الخطأ من اللاعبين في الملعب هي سبب ضياع الفوز في بعض المباريات رغم أننا كنا الأفضل مثلما حدث أمام الاتحاد السكندري وسموحة، وهذا أيضًا بسبب الإجهاد”.

وقال إنه تحدث مع اللاعبين عن سلبيات مباراة الاتحاد وسموحة.. بينما اليوم أمام الإنتاج الوضع كان مختلفًا وأفضل.

وأوضح:” الزمالك الفريق الوحيد الذي لم يطلب تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا ..مندهش جداً ممن طلبوا التأجيل ..هل هم خائفون منا”.

وتابع:” كان من الممكن أن يتبع الاتحاد الأفريقي نفس نظام بطولة دوري أبطال أوروبا ويتم خوض بقية المباريات في دولة واحدة، وكان من الممكن أن نختار دولة أخرى غير المغرب للعب المباريات واستكمال البطولة” .