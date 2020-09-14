رياضة | أحمد حسن عن أهم ما يميز كارتيرون: لا يلتفت للانتقادات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن عن أهم ما يميز كارتيرون: لا يلتفت للانتقادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك.
وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" السوشيال ميديا لا تدير الفرق، وأصبحت اللجان الالكترونية "سبوبة" فقط للبعض، وهناك لاعبين موجودين داخل الأندية بالسوشيال ميديا".
وأضاف:" كارتيرون يستحق الإشادة وتأكيداته بأنه لا يتأثر بالسوشيال ميديا، خاصة بعدما أكد أنه سيفعل ما يراه صحيحا، ولن يلتفت للانتقادات".
وواصل:" المدرب يسعى لتطوير الزمالك، خاصة في التسديد من خارج منطقة الجزاء، كما أنه يقوم برفع الروح المعنوية للاعبين، وهناك أكثر من لاعب شارك معه في أكثر من مركز مثل إسلام جابر وإمام عاشور، في ظل ضغط المباريات".