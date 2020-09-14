رياضة | الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره في لقاء التتويج بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره في لقاء التتويج بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جهز مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مفاجأة سارة ستظهر خلال مباراة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري العام.

وقام مسؤولو النادي الأهلي، بتصميم قمصان تحمل رقم "42"، سيتم ارتداءها في حال تحقيق الفوز على زعيم الثغر والتتويج رسميًا بلقب البطولة.

ويحتاج المارد الأحمر، للفوز في تلك المباراة وحصد الثلاث نقاط على حساب الاتحاد، من أجل التتويج باللقب الثاني والأربعين في تاريخه.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الاتحاد، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.