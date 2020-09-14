رياضة | تعر ف على حكام مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - انت الان تقراء خبر تعر ف على حكام مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية عن أسماء طاقم حكام مباراتي الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمع الأهلي مع الوداد الرياضي، والزمالك مع الرجاء خلال شهر أكتوبر المقبل.

وذكرت صحيفة "الصباح" المغربية، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختار الحكم الجامبى باكارى جاساما لتولى مهمة إدارة مواجهة النادى الأهلى أمام نظيره الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى الأبطال.

وأشار التقرير المغربي إلى أن الإثيوبى باملاك تيسيما هو الحكم المكلف من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، بإدارة المواجهة الأخرى من نصف نهائى البطولة والتى تجمع بين الزمالك والرجاء المغربى.

وكان الكاف أعلن تأجيل موعد مواجهتى نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقى بناء على طلب ممثلى المغرب فى ظل معاناتهما من فيروس كورونا، لتقام المباراتين يومى 16 و17 أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراتي الإياب يومي 23، 24 من نفس الشهر.