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رياضة | ليفربول يحسم فكرة بيع محمد صلاح لبرشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - انت الان تقراء خبر يحسم فكرة بيع محمد صلاح لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي ليفربول الإنجليزي فكرة رحيل نجمه محمد صلاح خلال الفترة الانتقالات الصيفية إلى الإسباني بناء على رغبة رونالد كومان مدرب الفريق الجديد.

 

كشف موقع العين الإماراتي عن مصدر في ليفربول قوله: "لم يحدث أي تواصل بين محمد صلاح ونادي برشلونة أو أي من ممثليه".

 

وأضاف: "صلاح سبق أن أكد استمراره مع ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي، ليس لديه أي نية للمغادرة.. عند اشتعال أزمة برشلونة وليونيل الذي طلب الرحيل خلال الميركاتو الحالي، رشحت بعض الصحف محمد صلاح لخلافة اللاعب الأرجنتيني، لكنه لم يهتم بذلك".

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وتابع: "نهاية الموسم الحالي قد تشهد تغييرَا في وجهة نظر اللاعب المصري، لكنه أغلق باب التفكير في أي عروض حتى ذلك التوقيت".

 

كان جاك سوارت، وكيل اللاعبين وصديق كومان المقرب قد أكد لموقع "فوتبول زون" الهولندي أن كومان يرغب في ضم صلاح كما أن الفرعون المصري نفسه يريد الانتقال إلى كامب نو.

 

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