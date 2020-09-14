رياضة | الزمالك ينفي مفاوضاته لضم أيوب الكعبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك ينفي مفاوضاته لضم أيوب الكعبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى نادي الزمالك، دخول مفاوضات بشأن التعاقد مع المغربي أيوب الكعبي لاعب فريق فورتشن الصينى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واقترب اللاعب من الرحيل عن الفريق الصيني خلال الفترة المقبلة، وارتبط إسم اللاعب بالانتقال لأكثر من نادي على رأسهم الأهلي وبيراميدز.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الزمالك أن يفاوض الكعبي، ووضع اسم الزمالك من أجل إعلاء قيمة الصفقة.

وتابعت التقارير، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، لم يطلب بضم الكعبي، واللاعب خارج حسابات الأبيض خلال الفترة المقبلة.