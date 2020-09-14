رياضة | أشغال شاقة في معسكر منتخب اليد بالغردقة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - انت الان تقراء خبر أشغال شاقة في معسكر منتخب اليد بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف المنتخب الوطني لكرة اليد استعداداته، في مسعكر الغردقة، استعداد لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021.

ورفع روبيرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني، الحمل في مران اليوم، الإثنين، رغبته منه في رفع المعدل البدني للاعبين بعد أن اكتفى بتدريبات استشفائية طوال الفترة الماضية، تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد خلال فترة المعسكر.

Advertisements

وحظي المنتخب باستقبال حافل من مسؤولي فندق الباتروس أكوا فيستا فور الوصول حيث حرصت الإدارة على توفير أجواء احتفالية لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل الانخراط في فترة الإعداد.

ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الباتروس أكوا فیستا بالغردقة في الفترة من 9 الى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال الاستعدادات للمونديال العالمي.

وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد و التشيك و المتأهل من أمريكا الجنوبية.