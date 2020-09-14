الامارات | بالفيديو: "لا ميسي ولا رونالدو" هدف على طريقة الكابتن ماجد

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: "لا ميسي ولا رونالدو" هدف على طريقة الكابتن ماجد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقل جمهور كرة القدم فيديو هدف مهاجم نادي ستاد بريست الفرنسي إرفين كاردونا بمرمى ديغون في بطولة الدوري أول من أمس، بإعجاب شديد، خصوصاً أن الهدف كان مبهراً، وبدا مستوحى من برنامج مسلسل الأطفال الكرتوني الشهير "الكابتن ماجد".
وتلقى كاردونا كرة عرضية داخل المنطقة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع وسدد على الطاير بحركة "أكروباتية"، واضعاً الكرة بالشباك في مشهد نادر قد يسهم في فوزه بجائزة أجمل هدف مع نهاية الموسم.
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