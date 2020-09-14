شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لأرسنال يتغزل في محمد النني: إنني أحبه حقاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن تواجد اللاعب المصري محمد النني ضم القائمة الأساسية للفريق هذا الموسم، إنه سعيد للغاية بما يقدمه اللاعب مع الفريق.

وأضاف أرتيتا في تصريحات لموقع النادي، أن النني بحاجة لقليل من الإيمان والثقة، حيث أنه كانت لدية بعض الشكوك حول الاعتماد عليه، وأنه بدوره كمدير فني للفريق تحدث مع اللاعب حول هذا الأمر.

وأكد أرتيتا: «أنا حقاً أحب محمد النني وما يقدمه للفريق»، وأضاف: «إنه يستحق الفرصة كاملة مع الفريق، حيث يتدرب النني يومياً بأفضل روح وقتالية عالية، ويريد أن يتعلم وأن يظهر مع الفريق بشكل جيد».

وأوضح المدير الفني للأرسنال، أن مهمتة الأساسية مع الفريق هو ان يجعل جميع اللاعبين في مستوى جيد وأن يكونوا في أفضل حالاتهم حتى يستطيع الفريق أن ينافس هذا الموسم على البطولات.