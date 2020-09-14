شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لأرسنال يتغزل في محمد النني: إنني أحبه حقاً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن تواجد اللاعب المصري محمد النني ضم القائمة الأساسية للفريق هذا الموسم، إنه سعيد للغاية بما يقدمه اللاعب مع الفريق.
وأضاف أرتيتا في تصريحات لموقع النادي، أن النني بحاجة لقليل من الإيمان والثقة، حيث أنه كانت لدية بعض الشكوك حول الاعتماد عليه، وأنه بدوره كمدير فني للفريق تحدث مع اللاعب حول هذا الأمر.
وأكد أرتيتا: «أنا حقاً أحب محمد النني وما يقدمه للفريق»، وأضاف: «إنه يستحق الفرصة كاملة مع الفريق، حيث يتدرب النني يومياً بأفضل روح وقتالية عالية، ويريد أن يتعلم وأن يظهر مع الفريق بشكل جيد».
وأوضح المدير الفني للأرسنال، أن مهمتة الأساسية مع الفريق هو ان يجعل جميع اللاعبين في مستوى جيد وأن يكونوا في أفضل حالاتهم حتى يستطيع الفريق أن ينافس هذا الموسم على البطولات.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,009
-
تعافي
84,161
-
وفيات
5,648
كانت هذه تفاصيل خبر المدير الفني لأرسنال يتغزل في محمد النني: إنني أحبه حقاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.