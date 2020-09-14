شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الفرنسي يهاجم جماهير مارسيليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم جيرالد دارمانيان، وزير داخلية فرنسا، الاحتفالات الجماعية لجماهير أولمبيك مارسيليا في شوارع المدينة الجنوبية، بعد فوز فريقهم في الكلاسيكو على باريس سان جيرمان في الدوري.

وقال وزير الدفاع في تصريحات تلفزيونية: «لابد لنا أن ندين الصور التي نراها»، وذلك تعليقا على العدد الكبير للجماهير التي لم تلتزم بقواعد التباعد الإجتماعي لها، بالإضافة لعدم التزام الجماهير أيضاً بارتداء الأقنعة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشهد اللقاء العديد من الأحداث داخل أرضية الملعب حيث شهد اللقاء 5 كروت حمراء و14 إنذار بسبب الشجار بين لاعب مارسيليا وباريس سان جيرمان.

هذا بجانب أنها تعتبر البداية الأسوأ لفريق سان جيرمان حيث يتزيل جدول ترتيب الدوري الفرنسي لأول مرة منذ عام 1984 حيث أنه خسر أول مبارتين له في الدوري هذا الموسم.