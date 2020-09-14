شكرا لقرائتكم خبر عن أحرزا 478 هدفاً وصنعا 86 «أسيست».. الثنائي التهديفي الأفضل بأوروبا على وشك التفكيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن ثنائي برشلونة المميز لويس سواريز وليونيل ميسي ينكسر بسبب رغبة الإدارة رحيل سواريز عن برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة بقرارها الاستغاء عن سواريز يكون البارسا قد فكك أفضل ثنائي تهديفي في أوروبا.

وأشارت الصحيفة أن السجل التهديفي لميسي وسواريز مع بعضهما البعض بلغ 478 هدف، بالإضافة إلى 86 أسيست.

ويواجة هذا الثانئي مصير التفكيك خاصة بعد رغبة رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة في رحيل سواريز عن الفريق، وأنه خارج خططه الموسم المقبل، على الرغم من بقاء ميسي في الفريق واستمراره تحت قيادة كومان إلا أنه سيواجة مصير الابتعاد عن صديقة داخل أروقة قلعة «كامب نو».