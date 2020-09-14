شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا» تتحدث عن هدف برشلونة العظيم في سوق الانتقالات الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن نادي برشلونة الإسباني بدأ يدرك بالفعل صعوبة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي. وأشارت الصحيفة أن النادي الكتالوني يريد ضم اللاعب حيث يصف الصفقة «بالهدف العظيم» للحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني في سوق الانتقالات الحالي. وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من صعوبة الموقف الحالي للصفقة إلا أن برشلونة لم يستسلم في محاولة ضم اللاعب من إنتر ميلان، وذلك على الرغم من أن المحادثات مع النادي الإيطالي لا تقرب الموقف حالياً، ولكن على العكس اللاعب كل يوم يبتعد أكثر من الانضمام لقلعة الكامب نو. يذكر أن العديد من التقارير الإسبانية قالت إن وكلاء اللاعب «لاوتارو» كانوا في برشلونة من أجل الحديث عن إمكانية انتقال اللاعب لبرشلونة إلا أن النادي الإيطالي أبدى استياءه من هذه الأخبار وأكد أنها غير صحيحة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «ماركا» تتحدث عن هدف برشلونة العظيم في سوق الانتقالات الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.