شكرا لقرائتكم خبر عن هل يدخل جيرالدو في صفقة ضم محمد إبراهيم من المقاصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبحث لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، التي يترأسها محسن صالح، عن حل لأزمة رفض الأنجولى جيراليدو دا كوستا، جيمع العروض التي وصلته مؤخراً بداعي ضعف المقابل المادى، فضلاً عن أزمة رفض الأنجولي، الدخول في صفقات تبادلية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لمصدر داخل النادى فان مسؤولي لجنة التخطيط طرحوا اسم جيرالدو، للدخول في صفقة مع مصر المقاصة، مقابل ضم محمد إبراهيم لكن اللاعب الأنجولي أبدى رفضه الشديد للأمر.

ويرغب الأهلي في الاستفادة بجيرالدو، خاصة وأنه يعد مطلبا للعديد من الأندية المحلية، لكن الأنجولي يرفض الأمر، لرغبته في عدم اللعب خارج القلعة الحمراء محليًا، فضلا عن راتبه الكبير.

وينتظر أن تجتمع اللجنة مع جيراليدو خلال الأيام المقبلة لاقناعة بالرحيل خاصة أن فايلر أبدى تحفظة عل أدائه وطلب تسويقه لعدم حاجة الفريق إلى جهودة في الموسم الجديد.