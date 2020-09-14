شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز سيبقى في المدرجات.. نجم برشلونة ينتظر مشكلة كبيرة هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة سبورت الإسبانية، إن اللاعب لويس سواريز يواجه مشكلة كبيرة بسبب خروجه من خطط المدير الفني الجديد للبارسا الهولندي رونالد كومان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أنه ليس من البعيد أن يبقى سواريز في مقاعد المدرجات هذا الموسم إذا قرر اللاعب البقاء داخل برشلونة، خاصة وأنه يرفض أن يتخلى عن باقي عقده مع النادي في حالة الرحيل قبل الإنتهاء الرسمي لعقد اللاعب مع الفريق.

وأكدت الصحيفة أن أن سواريز أظهر احترافية شديدة خلال تلك الفترة في التعامل مع الأمر حيث يتدرب مع الفريق بكل قوة مثل أي لاعب وإلى أخر نفس، وأنه على أتم الاستعداد لتقديم أفضل ما لديه حتى اللحظات الأخيرة له في النادي.

وأوضحت «سبورت» أن ثالث هدافي برشلونة على مدار التاريخ لا ينوي مغادرة البارسا إلا بالحصول على كل ما تم الاتفاق عليه في عقده.