الصحف العالمية تفضح فساد ناصر الخليفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

متابعات_ السعودية نيوز

تصدر القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس قنوات بي إن سبورت، عناوين الصحف العالمية، تزامنا محاكته جنائيا بتهم الفساد.



صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت تحت عنوان: "محاكمة الفيفا، محاكمة فالكه والخليفي تبدأ في محكمة سويسرية"، إن فالكه من المتوقع أن يواجه السجن لمدة 5 سنوات.

وقالت الصحيفة إنه بالنسبة للخليفي فهو يواجه تهمة تحريض فالك على ارتكاب أفعال إجرامية في الإدارة وهي تهمة قد يصل الحكم فيها للحبس خمس سنوات.

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وعنونت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية تقريرها عن المحاكمة قائلة: "محاكمة جنائية تسلط الضوء على ناصر الخليفي والفيفا".

الصحيفة وصفت المحاكمة بأنها منتظرة بسبب العديد من القضايا المتهم بها الثنائي، ووصفتها بأنها ستسبب إحراجاً كبيراً لقطر وباريس سان جيرمان والفيفا واليويفا أيضاً.

الصحيفة السويسرية الشهيرة "لوماتان" وصفت القضية بعنوان: "محاكمة الضغط العالي"، وقالت في هذا الصدد: "قضية مهمة للغاية ستنظر فيها المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية انطلاقا من يوم 14 سبتمبر/أيلول المقبل".

وتابعت: "سيكون المتهمين الرئيسيين فيها الفرنسي جيروم فالكه العضد الأيمن الأسبق لسيب بلاتر رئيس الفيفا، وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي".

وأضافت لوماتان: "تدور أطوار القضية حول منح فالكه حقوق بث عدة نسخ من مسابقة كأس العالم لناصر الخليفي مقابل استفادته من فيلا في مدينة سردينيا الإيطالية فضلا عن تلقيه أموالا أخرى".