شكرا لقرائتكم في مثل هذا اليوم.. الزمالك يتعادل مع الأهلى 2/2 في دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 2008، تعادل الزمالك مع الأهلى بهدفين لكل فريق، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، تقدم الأهلى عن الأنجولى أمادو فلافيو فى الدقيقة التاسعة، وتعادل الزمالك عن طريق جمال حمزة قبل نهاية الشوط الأول بثلاثة دقائق، وفى الشوط الثانى تقدم الزمالك عن طريق الغانى الراحل جونيور أجوجو فى الدقيقة السادسة، وأدرك محمد أبوتريكة هدف التعادل فى الدقيقة 25 من عمر الشوط

ليرفع الأهلى رصيده إلى 11 نقطة ويضمن تأهله إلى نصف نهائى البطولة للمرة الرابعة على التوالي، بينما تضاءلت حظوظ الزمالك فى الصعود بعد أن وصل رصيده إلى النقطة الخامسة.

جاء تشكيل الزمالك بقيادة الألمانى راينر هولمان فى القمة الأفريقية الخامسة مكونا من :عبدالواحد السيد "كابتن الفريق"، أحمد غانم سلطان، محمود فتح الله (كريم ذكري)، أحمد مجدي، عمرو الصفتي، أسامة حسن، محمد عبدالله (علاء عبدالغني)، أحمد عبدالرؤوف، محمد أبوالعلا، الغانى جوينور أجوجو، جمال حمزة (شريف أشرف).

Advertisements

بينما جاء تشكيل الأهلى بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه مكونا من :أمير عبدالحميد، وائل جمعة، شادى محمد عبدالفتاح "كابتن الفريق"، رامى عادل، محمد بركات، أحمد حسن (أحمد صديق)، حسام عاشور، التونسى أنيس بوجلبان (سيد معوض)، الأنجولى جيلبرتو، محمد أبوتريكة، الأنجولى أمادو فلافيو (أحمد بلال).

يذكر أن صراع مثير يجمع الأهلى مع الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى سعيا لاعتلاء عرش القارة، ويبحث المارد الأحمر عن تاسع ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى يتزعمها بقائمة الأكثر تتويجا، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية مجددا .

فى المقابل تنافس مثير يجمع الزمالك مع الرجاء المغربى فى قبل نهائى دورى الأبطال الأفريقى سعيا للوصول لعرش القارة الأفريقية، ويسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد، والمثير للدهشة أنه كان على حساب الرجاء أيضاً .