شكرا لقرائتكم الأهلى يدعو مؤمن زكريا لحفل التتويج بالدورى فى آخر مباراة أمام بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مسئولو النادى الأهلى الدعوة لمؤمن زكريا مهاجم الفريق السابق لحضور فعل التتويج بالدورى العام، والمقرر اقامته فى اخر مباراة للفريق الأحمر على ملعبه ببطولة الدورى العام.

وقرر لاعبو الأهلى وادارة النادى إهداء لقب الدورى هذا الموسم لمؤمن زكريا، بعد تعرضه لوعكة صحية قوية تحول دون لعبه كرة القدم فى الوقت الحالي، بينما قامت إدارة النادى بصرف عقد مؤمن زكريا كاملا لمدة 3 مواسم مع اعفائه من نسبة الضرائب لمساعدته فى تحمل مصاريف علاجه.

ويتسلم النادى الأهلى درع الدورى الممتاز يوم 11 أكتوبر المقبل فى مباراته الأخيرة على ملعبه بالدورى أمام بيراميدز حال حسم اللقب الليلة فى مواجهة الإتحاد السكندرى فى الجولة الـ 27 بالدورى الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه فى حال حسم النادى الأهلى لقب الدورى أمام زعيم الثغر سيتم تسليم الأهلى درع البطولة فى آخر مباراة على ملعب الأهلي، كما هو الحال بمعظم المسابقات، أو تسليمه الدرع فى احتفالية خاصة من قبل الجبلاية والشركة الراعية، كما حدث الموسم الماضى.

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وجهز مسئولو النادى الأهلى قمصانا خاصة للاحتفال بفوز الفريق الأحمر بلقب الدورى رقم 42 تمهيداً لارتدائها حال الفوز على الاتحاد السكندرى مساء اليوم وثم حسم لقب الدورى رسمياً، ويستعد لاعبو الأهلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للاحتفال فى ملعب برج العرب حال الفوز على الاتحاد السكندرى بالتتويج باللقب، رغم عدم استلام درع الدورى.

فى الوقت الذى أكد مسئولو اتحاد الكرة أن تسليم درع الدورى للأهلى سيكون فى آخر مباراة للفريق الأحمر على ملعبه بعد حسم الدورى بشكل رسمى.

ويواجه الأهلى الاتحاد السكندرى مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدورى العام، ويدخل الأهلى مباراة الاتحاد مُحققاً العديد من الأرقام القياسية منها سلسلة الانتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الاتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها فى المسابقة، حيث فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.