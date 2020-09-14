شكرا لقرائتكم موعد مواجهات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري والكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، جدول المباريات والأسابيع المتبقية من عمر الدورى ما عدا الأسبوع الأخير من عمر المسابقة.

ويأتى إعلان اللجنة الخماسية لجدول الدوري، بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بسبب انتشار فيروس كورونا في المغرب، التي تستضيف الأهلي والزمالك في نصف النهائي أمام الوداد والرجاء، علاوة على استضافة نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية.

وننشر مباريات فريق بيراميدز المتبقية في جدول الدوري الذي تم إعلانه.



بيراميدز ضد وادي دجلة.. ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري، والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل 16 سبتمبر الجاري.

بيراميدز ضد حرس الحدود.. الجولة الثامنة والعشرين ، يوم الاثنين 21 سبتمبر الجاري، على ملعب الدفاع الجوي، في الثامنة مساءً.

بيراميدز ضد الإسماعيلي..الجولة التاسعة والعشرين، ، يوم الخميس 24 سبتمبر، على ملعب ستاد الإسماعيلية في الثامنة مساءً.

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بيراميدز ضد الاتحاد السكندري..في الجولة الثلاثون ، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، على ستاد الدفاع الجوي، في الثامنة مساءً.

بيراميدز ضد مصر للمقاصة.. في الجولة الحادية والثلاثين يوم السبت 3 أكتوبر المقبل، على ستاد المقاولون العرب في الثامنة مساءً.

بيراميدز ضد نادي مصر.. في الجولة الثانية والثلاثين ، يوم الأربعاء 7 أكتوبر المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، في الخامسة والنصف مساءً.

بيراميدز ضد الأهلي.. في الجولة الثالثة والثلاثين ، يوم الأحد 11 أكتوبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساءً.

بيراميدز ضد المقاولون العرب..في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري مع ، ولم يتم تحديد موعدها النهائي حتى الآن,

أما في بطولة الكأس فسليتقي بيراميدز في دور الثمانية منافسه طلائع الجيش، في الرابع عشر من أكتوبر، على ملعب بترو سبورت، في الثامنة مساءً.