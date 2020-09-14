شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الأهلي .. قائمة الأحمر ستتواجد فى الملعب للاحتفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر المستعبدون الخمسة من قائمة الأهلى لمباراة الإتحاد السكندرى اليوم اللقاء من ملعب برج العرب تمهيداً للمشاركة فى فرحة اللاعبين والجهاز الفنى بالتتويج ببطولة الدورى حال الفوز على الاتحاد السكندرى الليلة، حيث تقرر حضور الرباعى المصاب، حسين الشحات وكريم نيدفيد ومحمد محمود وسعد سمير ومعهم صالح جمعة المُستبعد لأسباب فنية، ومن المقرر أن يتواجد هذا الخماسى فى مباراة الإتحاد السكندرى المقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم،الأثنين، بإستاد برج العرب التى يحتاج الأهلى للفوز فيها بأى نتيجة من أجل الفوز ببطولة الدورى رسمياً.

ووجه مسئولو الأهلى الدعوة لمؤمن زكريا مهاجم الفريق السابق لحضور فعل التتويج بالدورى العام،والمقرر اقامته فى اخر مباراة للفريق الأحمر على ملعبه ببطولة الدورى العام، وقرر لاعبو الأهلى وادارة النادى اهداء لقب الدورى هذا الموسم لمؤمن زكريا،بعد تعرضه لوعكه صحيه قوية تحول دون لعبه كرة القدم فى الوقت الحالي، بينما قامت ادارة النادى بصرف عقد مؤمن زكريا كاملا لمدة 3 مواسم مع اعفائه من نسبة الضرائب لمساعدته فى تحمل مصاريف علاجه.

ويستعد لاعبو الأهلى واعضاء الجهاز الفنى والادارى للاحتفال فى ملعب برج العرب الليلة حال الفوز على الاتحاد السكندرى وتتويجهم باللقب، رغم عدم استلام درع الدوري، فى الوقت الذى اكد مسئولو اتحاد الكرة أن تسليم درع الدورى للأهلى سيكون فى اخر مبارة للفريق الأحمر على ملعبه بعد حسم الدورى بشكل رسمي.

ويواجه الأهلى الاتحاد السكندرى مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدورى العام، ويدخل الأهلى مباراة الاتحاد مُحققاً العديد من الأرقام الجيدة للغاية منها سلسلة الأنتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم فى المسابقة، حيث فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.

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ووفقا لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن التشكيل الأقرب سيكون كالتالى:



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعه ومحمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج، حمدى فتحي، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاي، جيرالدو

خط الهجوم : أليو بادجي

يدخل الأهلى مباراة الاتحاد مُحققاً العديد من الأرقام الجيدة للغاية منها سلسلة الأنتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم فى المسابقة، حيث فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.