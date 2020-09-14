شكرا لقرائتكم العجيزى: الزمالك توج بالكونفدرالية بالحكام وكارتيرون فاز على الأهلى بالحظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد هانى العجيزى نجم الأهلى والزمالك الأسبق من يتهم المارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدوري بالحكام مؤكدا أن هذا امرا غير مقبول.

قال العجيزى خلال حوراه لسوبر كورة :" أمر غير مقبول هو فيه 41 دوري كلهم بالحكام والزمالك جومل من التحكيم وحدث في بطولة الكونفدرالية الأخيرة في أحد الكرات التى لم تحتسب للفريق المنافس للنادى الأبيض التي تصدى لها جنش بالجلوس عليها ولكنها تخطت مرماه لكن ربنا أراد أن يحصل الزمالك على بطولة".

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أضاف:" كارتيرون عنده حظ غير طبيعى خاصة في المباريات الكبيرة والدليل المباراتين التي فاز فيهما على الأهلى بالحظ وهذا ظهر على حالة عدم التوفيق التي كان عليها لاعبو المارد الأحمر ثم بعدها يتعادل مع الفرق الصغيرة وهذا لا يمنع انه مدرب كبير ومعاه فرقة تقيلة في الزمالك ولم يتوقع أحد فوز الزمالك على الترجى التونسى".

يعتبر من اللاعبين اللذين نالوا شرف الدفاع عن ألوان القطبين حيث بدأ حياته لاعبًا فى صفوف الناشئين بالزمالك، لكنه رحل لبلدية المحلة ليخطف الاضواء وينتقل للأهلى فى الفترة من 2008 إلى 2010 فى تجربة حافلة بالأسرار قبل أن يخلع القميص الأحمر ثم انتقل للاتحاد السكندرى، ولعب بعد ذلك لأندية سموحة والإنتاج الحربى والرجاء المطروحى إنه هانى العجيزى أحد الوجوه التى تتسم بالشياكة داخل وخارج الملعب .