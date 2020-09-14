شكرا لقرائتكم منتخب اليد يواصل الاستعداد في الغردقة لبطولة العالم بمصر 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل المنتخب الوطنى لكرة اليد استعداداته، فى معسكر الغردقة، استعداد لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التى تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021، ورفع روبيرتو جارسيا المدير الفنى للمنتخب الوطني، الحمل فى مران اليوم، الأحد، رغبته منه فى رفع المعدل البدنى للاعبين بعد أن اكتفى بتدريبات استشفائية طوال الفترة الماضية، تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد خلال فترة المعسكر.

ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبى الفراعنة بنقل المعسكر إلى الغردقة فى الفترة من 9 إلى 23 الشهر الجارى لتوفير كل سبل الراحة خلال الاستعدادات للمونديال العالمي.

وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد والتشيك والمتأهل من أمريكا الجنوبية.

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أكد مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، أن هناك استقراراً على دخول المنتخب فى معسكر مغلق خارجى فى شهر ديسمبر المقبل استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم مصر 2021 التى تستضيفها مصر يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة، وهى صالة أكتوبر العاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب واستاد القاهرة، ويبحث منتخب مصر عن معسكر مثالى من أجل الوقوف على الخطوط النهائية على تشكيل اللاعبين فى المونديال تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبيرتو جارسيا لتلاشى أى سلبيات فى المعسكرات السابقة على كافة المستويات ليكون الخطوة النهائية لفراعنة اليد ليكون احتكاك قوى.