شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات الإسماعيلى المتبقية فى الدورى المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدورى الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة .

وجاءت مواعيد مباريات الإسماعيلى كالتالى ..



الجولة 28 … انبى – الإسماعيلى يوم 21 -9-2020 باستاد بتروسبورت فى تمام الثالثة عصرا.

الجولة 29 .. الإسماعيلى -بيراميدز يوم 24-9 باستاد الإسماعيلية فى تمام الثامنة مساءً.

الجولة 30 .. طلائع الجيش – الإسماعيلى يوم 28-9 باستاد جهاز الرياضة فى تمام الخامسة والنصف مساءً.

الجولة 31 .. الإسماعيلى -سموحة يوم 2-10 باستاد الإسماعيلية عند الساعة الثامنة مساءًا.

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الجولة 32 .. الانتاج الحربى – الإسماعيلى يوم 6-10 باستاد السلام فى تمام الثامنة مساءًا.

كما حدد اتحاد الكرة يوم 9-10 موعدا لاقامة مؤجلة المصرى مع الإسماعيلى باستاد برج العرب فى تمام الثالثة عصرا.

يختتم اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو استعداداته لمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها الثامنة والنصف مساء غداً الثلاثاء على ستاد الاسماعيلية بالجولة السابعة والعشرين للمسابقة وهى المباراة الاولى التى سيخوضها ريكاردو مع الدراويش فى الولاية الثالثة بعدما فضل مجلس ادارة الاسماعيلى منح أحمد العجوز ومحمد حمص فرصة قيادة الفريق الأصفر فى مواجهة الأهلى نظراً لقدوم المدرب البرازيلى قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط.

طالب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاعبيه بإغلاق صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها الدراويش بثلاثية دون رد، مطالباً إياهم بالتركيز فى مباراة ذئاب الجبل لحصد نقاطها وبداية مرحلة جديدة فى المسابقة.