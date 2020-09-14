شكرا لقرائتكم البرازيلى ريكاردو يبدأ في تصحيح أخطاء لاعبى الإسماعيلى بجلسات منفردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، تعليمات منفردة لمجموعة من اللاعبين منهم محمد عمار وهمام طارق وشيلونجو وغيرهم من أجل تصحيح بعض الأخطاء التى يقعون فيها، فضلا عن سبل تقديم الواجب الدفاعى والهجومى خلال المباريات، كما تشمل اهتمامات ريكاردو تدريبات التسليم والتسلم تبجانب تدريبات على الكرات العرضية والتسديدات.

أكد الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن الثلاثى محمد هاشم ومحمد صادق وأحمد أيمن سيستمر غيابهم فى مواجهة المقاولون العرب بسبب الإصابة.

وأضاف طبيب الدراويش: "محمد صادق وأحمد أيمن اكتمل شفائهما لكنهما فى مرحلة التجهيز". واستكمل: "محمد هاشم يحتاج لبضعة أيام إضافية قبل اكتمال شفائه والمشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى".

ويختتم اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو استعداداته لمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها الثامنة والنصف مساء غداً الثلاثاء على ستاد الاسماعيلية بالجولة السابعة والعشرين للمسابقة وهى المباراة الاولى التى سيخوضها ريكاردو مع الدراويش فى الولاية الثالثة بعدما فضل مجلس ادارة الاسماعيلى منح أحمد العجوز ومحمد حمص فرصة قيادة الفريق الأصفر فى مواجهة الأهلى نظراً لقدوم المدرب البرازيلى قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط.

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طالب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاعبيه بإغلاق صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها الدراويش بثلاثية دون رد، مطالباً إياهم بالتركيز فى مباراة ذئاب الجبل لحصد نقاطها وبداية مرحلة جديدة فى المسابقة.

وقدم محمد حمص مدرب الأسماعيلى استقالته من الجهاز الفنى للفريق، وذلك اعتراضا على تهميش دوره مع الفريق بالإضافة لإسناد مهمة المدرب المساعد له فى الجهاز الفنى الجديد بعدما كان الاتفاق على تعيينه مدربا عاما، ليقرر الرحيل عن النادى على الرغم من عدم مرور أسبوعين على قرار تواجده فى الجهاز الفنى الذى يقوده حاليا أحمد العجوز قبل التعاقد مع البرازيلى ريكارود لتدريب الفريق.