شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع بمجلس الأهلي.. وفايلر يحسم مصير عمار حمدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادي الاهلي إجتماعاً في الثالثة من عصر الأربعاء المقبل بمقر الجزيرة لمناقشة عدة أمور خاصة بالقلعة الحمراء على صعيد الإنشاءات والأنشطة الرياضية وغيرها من الملفات التى فرضت نفسها على سطح الأحداث الرياضية في النادي ، ويبحث الخطيب رئيس النادي مع أعضاء المجلس في إجتماع الأربعاء هذه الملفات وكذلك غيرها من الأمور المتعلقة بالنشاط الرياضي وقطاع الناشئين.

من ناحية أخرى ، استفسر مسئولو الأهلى من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، عن موقفه بشأن العروض التى تلقاها عمار حمدى لاعب الفريق المُعار لنادى طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجارى، حيث تلقى اللاعب مؤخراً عدة عروض من أندية محلية وخاريجة، أبرزها من إحدى أندية الدورى التركى.

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ويرغب الأهلى فى معرفة موقف المدرب السويسرى من العروض الأخيرة، ومنها العرض التركى الذى طلب استعارة اللاعب بنية البيع النهائي، خاصة أن اللاعب يرغب فى الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي، رافضاً فكرة الإعارة مرة أخرى لأندية محلية، بعدما سبق وقام الأهلى بإعارة اللعاب لنادى الإتحاد السكندرى قبل تجربة طلائع الجيش.

عمار حمدى كشف عن رغبته فى الرحيل لأوروبا لكن القرار الأخير سيكون فى "يد" إدارة الأهلى التى تملك حق تقرير مصير اللاعب الذى يرغب فى الانتقال لأى نادٍ يشارك معه فى المباريات حتى يحافظ على حظوظه فى المنتخب الأولمبى الذى سيُشارك فى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل التى تم تأجيلها من الصيف الحال للمقبل بسبب "جائحة" كورونا ، وقال عمار حمدى، إن مسئولى الأهلى تحدثوا معه بعد مباراة القمة حيث طلب الأهلى عودته عقب مباراة القمة فى الدورى الممتاز.