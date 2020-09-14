شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرد على نادى مصر: لا يحق لأى ناد تفريغ المحادثات لأنها سرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علّق مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على طلب نادى مصر بتفريغ محادثات طاقم حكام لقاء الفريق مع الاتحاد السكندرى فى الجولة 26 للدورى، قال مسؤولو اتحاد الكرة إنه لا يحق لأى ناد تفريغ المحادثات لأنها تكون سرية وليست مادة للاطلاع عليها من جانب مسؤولى الأندية.

وأضاف مسؤولو اتحاد الكرة أن هذا الأمر يتم من خلال إرسال مباريات الدورى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمتابعة طريقة تطبيق تقنية الفيديو والتأكد من استجابة الحكام لاستدعاء حكام الفيديو في المباريات لأنه إذا ثبت من خلال التسجيلات أن حكم الساحة تجاهل حكم الفيديو يتم إيقافه من جانب الفيفا.

وكان مسؤولو نادي مصر أكدوا أن اللاعبين سمعوا حكم الفيديو يؤكد لحكم الساحة أحقية نادي مصر في الحصول على ركلة جزاء بأخر دقيقة من المباراة.

وكان اتحاد الكرة أسند المباراة لطاقم حكام يضم كلا من: احمد العدوي حكم ساحة كريم مهيا وخالد رمضان مساعدين علاء صبري حكم رابع عمرو الشناوي حكم فيديو محمد التابعي مساعد حكم فيديو.

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وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدورى الممتاز، فيما عدا الجولة الأخيرة، إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور الـ8 للبطولة.

وأكد حسام الزناتى مدير المسابقات أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، فى مقدمتها الرغبة فى إقامة المباريات المؤثرة نتائجها فى هبوط بعض الفرق فى توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات، ما يسهل إقامتها فى توقيت واحد.

من ناحية أخرى، أرسلت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، ردها على خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن وضع خارطة طريق في أسرع وقت واجراء الانتخابات قبل 30 نوفمبر المقبل، وطلبت اللجنة الخماسية من الفيفا إرسال اللائحة النهائية حتى يتم عرضها على الأندية.

وتضمن رد اللجنة الخماسية على طلب الفيفا بأنه لا يجوز عقد الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة نهاية شهر سبتمبر الجارى، بسبب عدم وصول اللائحة النهائية للجبلاية من الفيفا بعد مطالبة الأخير ببعض التعديلات عليها، فضلا عن أنه في حالة الدعوة للجمعية العمومية حاليا سيحضرها 225 ناديا وسيتم رفض اللائحة برمتها لأن الأندية لن توافق على استبعادهم من الجمعية العمومية، لذا يجب عقد الجمعية العمومية بعد نهاية الموسم وفقا للائحة حتى يتم تصنيف الأندية.