شكرا لقرائتكم مدرب برشلونة يضع التعاقد مع صلاح أولوية قصوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي أولوية قصوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك ضمن عملية إعادة صياغة الفريق الذي تلقى خسارة مذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وتولى كومان تدريب برشلونة الشهر الماضي خلفاً للمقال كيكي سيتيين الذي استلم الفريق مطلع العام الجاري، لكن النادي الكاتالوني خرج من الموسم دون تحقيق بطولة لأول مرة منذ 2008.



وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن المدرب الهولندي معجب للغاية بمحمد صلاح ويضعه أولوية قصوى للتعاقد معه خلال الفترة الحالية، نظراً لقرب رحيل لويس سواريز من الفريق، وحاجة برشلونة إلى دماء جديدة لإتمام عملية التغيير.



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وأضافت الصحيفة نقلاً عن وكيل الأعمال الهولندي ساك سوارت، وهو صديق مقرب من كومان: أعرف تمام المعرفة أن رونالد يريد التعاقد مع صلاح، وأعرف كذلك أن المهاجم المصري يريد الرحيل من ليفربول إلى برشلونة.

وارتبط اسم السنغالي ساديو ماني بالانتقال إلى برشلونة في الفترة الحالية، لكن سوارت عاد للتأكيد بأن كومان يضع اسم صلاح في المركز الأول على حساب زميله في خط هجوم ليفربول.

وربما يواجه برشلونة بعض التعقيدات في إتمام العملية، إذ إن صلاح يرتبط مع ليفربول بعقد حتى صيف 2023، وإضافة إلى ذلك تسببت الخسائر المالية جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بتخفيض الإيرادات المالية، وبالتالي تأثيرها على نشاط برشلونة في سوق الانتقالات.

وافتتح صلاح موسمه مع ليفربول بتسجيل "هاتريك" في شباك ليدز، ليسجل في 4 مباريات افتتاحية متتالية في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى صفوف "الحمر" صيف 2017.