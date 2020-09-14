شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدعو مؤمن زكريا لحضور حفل التتويج بالدورى ويهديه اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مسئولو النادى الأهلى الدعوة لمؤمن زكريا مهاجم الفريق السابق لحضور فعل التتويج بالدورى العام، والمقرر إقامته فى آخر مباراة للفريق الأحمر على ملعبه ببطولة الدورى العام، وقرر لاعبو الأهلى وإدارة النادى إهداء لقب الدورى هذا الموسم لمؤمن زكريا، بعد تعرضه لوعكه صحيه قوية تحول دون لعبه كرة القدم فى الوقت الحالى، بينما قامت إدارة النادى بصرف عقد مؤمن زكريا كاملا لمدة 3 مواسم مع إعفائه من نسبة الضرائب لمساعدته في تحمل مصاريف علاجه.

ويستعد لاعبو الأهلي وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للاحتفال فى ملعب برج العرب الليلة حال الفوز على الاتحاد السكندرى وتتويجهم باللقب، رغم عدم استلام درع الدورى، فى الوقت الذى أكد مسئولو اتحاد الكرة أن تسليم درع الدوري للأهلي سيكون في اخر مبارة للفريق الأحمر على ملعبه بعد حسم الدوري بشكل رسمي.

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