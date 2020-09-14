شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال شاقة فى معسكر منتخب اليد بالغردقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المنتخب الوطنى لكرة اليد استعداداته، فى معسكر الغردقة، استعدادا لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التى تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021، ورفع روبيرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني، الحمل في مران الأحد، رغبة منه في رفع المعدل البدني للاعبين بعد أن اكتفى بتدريبات استشفائية طوال الفترة الماضية، تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد خلال فترة المعسكر.

ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبى الفراعنة بنقل المعسكر إلى الغردقة فى الفترة من 9 إلى 23 الشهر الجارى لتوفير كل سبل الراحة خلال الاستعدادات للمونديال العالمى.

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معسكر اليد



كريم هنداوى



معسكر اليد

وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد و التشيك و المتأهل من أمريكا الجنوبية.