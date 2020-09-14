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شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال شاقة فى معسكر منتخب اليد بالغردقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المنتخب الوطنى لكرة اليد استعداداته، فى معسكر الغردقة، استعدادا لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التى تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021، ورفع روبيرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني، الحمل في مران الأحد، رغبة منه في رفع المعدل البدني للاعبين بعد أن اكتفى بتدريبات استشفائية طوال الفترة الماضية، تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد خلال فترة المعسكر.
ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبى الفراعنة بنقل المعسكر إلى الغردقة فى الفترة من 9 إلى 23 الشهر الجارى لتوفير كل سبل الراحة خلال الاستعدادات للمونديال العالمى.
معسكر اليد
كريم هنداوى
معسكر اليد
وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد و التشيك و المتأهل من أمريكا الجنوبية.
وكشف مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، عن اختيار صالة أكتوبر لاستضافة تدريبات التجمع الأسبوعى للمنتخب الأول بعد العودة من معسكر الغردقة الذى انطلق الأربعاء الماضى ويستمر لمدة أسبوعين تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2021 التى تستضيفها مصر يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة، هى صالة أكتوبر واستاد القاهرة وصالة برج العرب وصالة العاصمة الإدارية الجديدة.
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