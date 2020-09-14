شكرا لقرائتكم خبر عن هانى العجيزى: رمضان صبحى "طماع" وكان جاى من إنجلترا مبطل كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد هانى العجيزى، نجم الأهلى والزمالك الأسبق، طريقة رحيل مضان صبحى عن القلعة الحمراء وانتقاله لنادى بيراميدز متهما "العفيجى" بالطمع واللهث وراء الملايين. وقال العجيزى خلال حوراه لـ"سوبر كورة"، رمضان كان لسه المستقبل أمامه وهو لاعب صغير كان ممكن يعوض الفلوس فى الإعلانات، ولكن ما فعله جشع وطمع ولهث وراء الملايين، ولا أعلم كيف يتحدث عن الأموال وهو مازال صغيراً بيقول يا هادى أمال لما يكبر يعمل أيه والناس زعلانة لأنها مكانتش متوقعة رحيل اللاعب ولكن فى النهاية الأمر احتراف ومبقاش فيه مبادئ وقيم والانتماء انتهى مع أبو تريكة وبركات".

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وأضاف العجيزى، "الأهلى من صنع رمضان صبحى وخيره عليه وكان حبيس الدكة فى إنجلترا والأهلى قام باستقدامه وكان له دور كبير فى استعادة مستواه وهو لم يقدم شيئا للنادى والناس فوجئت برحيل اللاعب عن القلعة الحمراء".