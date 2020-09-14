شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية من ريكاردو لثلاثى الإسماعيلى بعد ثلاثية الأهلى قبل لقاء الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على منح تعليمات منفردة لمجموعة من اللاعبين منهم محمد عمار وهمام طارق وشيلونجو، وغيرهم من أجل تصحيح بعض الأخطاء التى يقعوا فيها فضلا عن سبل تقديم الواجب الدفاعى والهجومى خلال المباريات، كما تشمل اهتمامات ريكاردو تدريبات التسليم والتسلم تبجانب تدريبات على الكرات العرضية والتسديدات.

وقال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الثلاثى محمد هاشم ومحمد صادق وأحمد أيمن سيستمر غيابهم فى مواجهة المقاولون العرب بسبب الإصابة. وأضاف طبيب الدراويش "محمد صادق وأحمد أيمن اكتمل شفائهما لكنهما فى مرحلة التجهيز"، واستكمل "محمد هاشم يحتاج لبضعة أيام إضافية قبل اكتمال شفائه والمشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى".

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ويختتم اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو استعداداته لمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها الثامنة والنصف مساء غداً الثلاثاء على ستاد الاسماعيلية بالجولة السابعة والعشرين للمسابقة وهى المباراة الاولى التى سيخوضها ريكاردو مع الدراويش فى الولاية الثالثة بعدما فضل مجلس ادارة الاسماعيلى منح أحمد العجوز ومحمد حمص فرصة قيادة الفريق الأصفر فى مواجهة الاهلى نظراً لقدوم المدرب البرازيلى قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط.

طالب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاعبيه بإغلاق صفحة مباراة الاهلى التى أقيمت مساء الجمعة على استاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الدراويش بثلاثية دون رد، مطالباً إياهم بالتركيز فى مباراة ذئاب الجبل لحصد نقاطها وبداية مرحلة جديدة فى المسابقة.

وقدم محمد حمص مدرب الإسماعيلي استقالته من الجهاز الفني للفريق ، وذلك اعتراضا علي تهميش دوره مع الفريق بالإضافة لإسناد مهمة المدرب المساعد له في الجهاز الفني الجديد بعدما كان الاتفاق على تعيينه مدربا عاما ، ليقرر الرحيل عن النادى على الرغم من عدم مرور أسبوعين على قرار تواجده فى الجهاز الفني الذى يقوده حاليا أحمد العجوز قبل التعاقد مع البرازيلي ريكارود لتدريب الفريق.