شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد ضد الأهلي.. أسرع 3 مرات توج الأهلي بالدورى قبل هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيكون السويسرى رينيه فايلر على بعد خطوة واحدة من تحقيق رقم تاريخى فى الدوري المصرى والنادي الأهلي حال فوزه على الاتحاد السكندرى والتتويج بلقب الدورى قبل نهاية المسابقة بسبعة أسابيع، ليعادل بذلك رقم الأسطورة مانويل جوزيه والذى حقق اللقب من قبل بنفس عدد الأسابيع المتبقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة جديدة فى الدورى المصري الممتاز، حيث يواجه الاتحاد ضمن الجولة الـ27 من البطولة.

الشياطين الحمر يخوضون اللقاء بعد فوز عريض على الإسماعيلى بثلاثية ويتبقى للقلعة الحمراء نقطتين فقط لحسم اللقب.

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يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة وبفارق 19 نقطة كاملة عن الغريم التقليدي نادي الزمالك.

في الوقت نفسه فإن الاتحاد صاحب المركز الخامس يدخل المباراة بعد هزيمة من مصر المقاصة ثم تعادل مع نادي مصر، سيد البلد بقيادة المدير الفني صاحب الخبرات الكبيرة الكابتن طلعت يوسف، يسعى لدخول المربع الذهبي، ودائمًا ما يقدم آداء أكثر من رائع خاصة أمام الأندية الكبيرة.

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استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على تشكيل فريقه الذى يواجه الاتحاد السكندرى، ووفقا لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن التشكيل الأقرب سيكون كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعه ومحمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، حمدى فتحي، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاي، جيرالدو

خط الهجوم: أليو بادجي

يدخل الأهلى مباراة الاتحاد مُحققاً العديد من الأرقام الجيدة للغاية منها سلسلة الأنتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الاتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم فى المسابقة، حيث فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.