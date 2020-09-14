شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد شريف لاعب الأهلى: بعشق المكرونة وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعبين من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهم، ويظهرون من خلاله اهتمامهم بحياتهم الشخصية وهواياتهم، ونجم اليوم فى برة الملعب هو محمد شريف، نجم النادى الأهلى المعار إلى إنبى، والذى يقدم واحداً من أفضل مواسمه مع زعيم الأندية البترولية وبات مرشحاً بقوة للعودة إلى القلعة الحمراء فى الموسم المقبل.

لو لم تلعب كرة قدم ماذا كنت ستعمل؟

الكرة هى كل حياتى، ولم أهتم بأى شىء غيرها، حتى دراستي أهملتها بسبب الكرة.

ما هى هوياتك بعيداً عن الكرة؟

بلعب "بابجى" مع خطيبتي حيث أقضى فى لعبها معظم وقت فراغى.

بتحب السينما ولا الأغانى؟

"مليش فى السينما" ولكن بحب الأغانى خاصة عمرو دياب وتامر عاشور فهما نجومي المفضلين.

كيف تتعامل مع المعجبات؟

أتعامل بشكل طبيعي، والاحترام هو سمة التعامل بينى وبينهم.

كنت على وشك ضرب أحد بسبب العصبية؟

لم تصل لهذه الحد تمالكت نفسي فى هذه الأوقات باللحظات الأخيرة.

ماذا عن أصعب رحلة طيران؟

بعد مواجهة الفجيرة الإماراتي ودياً وأثناء عودة بعثة الأهلى للقاهرة تعرضت الطائرة لمطبات هوائية "وكل اللاعبين أتشهدوا وصبرى رحيل كان هيموت من القلق".

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ما هى الأكلة التى تحبها؟

المكرونة أحبها أكثر من أى أكلة أخرى.

وما هى الاكلة التى لا تأكلها؟

البصارة لا أطيق حتى رؤيتها.

تجيد لعب البلايستاشن؟

أجيده والعب مع العديد من زملائى ومنهم صلاح محسن، ولكن حسين الشحات أفضل لاعب ويفوز على معظم اللاعبين فى البلايستاشن.

محمد شريف هادى ولا عصبي؟

عصبي جداً ولكنى أحاول دائماً السيطرة على أعصابى.

ما هو أول مرتب حصل عليه محمد شريف؟

500 جنيه أثناء وجودى فى فرق الناشئين بوادى دجلة.

تستشير من فى اختيار ملابسك؟

أنا من يختار ملابسي، لأننى أحب الأزياء.

ما نوع الفوبيا عند محمد شريف؟

عندى فوبيا من الأماكن المرتفعة.