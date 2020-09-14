شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يجتمع بثلاثى الإسماعيلى قبل مواجهة المقاولون العرب غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى للإسماعيلى، اجتماعا مطولا مع عبد الرحمن مجدى جناح الفريق، ومحمود البدرى إضافة لعمر الوحش، وذلك ضمن سياسته لرفع الروح المعنوية للاعبى الفريق، ويستضيف الدراويش المقاولون العرب غدا الثلاثاء باستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الــ27 ببطولة الدورى المحلى.

ويختتم الإسماعيلى بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد الإسماعيلية بالجولة السابعة والعشرين للمسابقة، وهى المباراة الأولى التى سيخوضها ريكاردو مع الدراويش فى الولاية الثالثة بعدما فضل مجلس إدارة الإسماعيلى منح أحمد العجوز ومحمد حمص فرصة قيادة الفريق الأصفر فى مواجهة الاهلى نظراً لقدوم المدرب البرازيلى قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط.

وطالب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاعبيه بإغلاق صفحة مباراة الاهلى التى أقيمت مساء الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الدراويش بثلاثية دون رد، مطالباً إياهم بالتركيز فى مباراة ذئاب الجبل لحصد نقاطها وبداية مرحلة جديدة فى المسابقة.

ويتابع ريكاردو عددا من التسجيلات للدراويش قبل بدء مهمته بصفة رسمية مع الفريق بداية من لقاء المقاولون العرب ، وانضم ريكاردو على رأس القيادة الفنية للدراويش بجانب مخطط الأحمال رودولفو ، فى الجهاز الفنى الذى يضم أحمد العجوز المدرب العام ،القائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق فضلا عن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى ، ويتطلع المدرب البرازيلى من خلال التسجيلات للتعرف عن كثب على عناصر الفريق.

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وكان ريكاردو قد حضر مباراة الاهلى من المدرجات للتعرف على قدرات لاعبيه عن قرب ، ريكاردو يمتلك سيرة ذاتية مميزة، حيث قاد النادى الإسماعيلى فى ولايتين سابقتين ونجح فى المنافسة على الدورى العام ولعب مباراة فاصلة أمام النادى الأهلى عام ٢٠٠٩، بجانب توليه العديد من الفرق العربية أبرزها الهلال السودانى ومواطنه المريخ والأهلى القطرى .

وتوجه مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بالاعتذار لجماهير ناديه عن سوء النتائج خلال الفترة السابقة مع وعد بمعالجة السلبيات من أجل تحسن النتائج، كما قرر تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وقبول اعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عقب الخسارة من المقاصة برباعية مقابل هدف فى الدوري.