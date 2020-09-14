شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يتعافى من إصابة العضلة الأمامية استعدادا لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافى حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، من إصابة العضلة الأمامية التى أبعدته عن الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، بعدما خضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق، ليصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق بداية من مواجهة أسوان، المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ28 بمسابقة الدورى الممتاز.

وبذلك ستكون مشاركة حازم إمام مع الزمالك وفقا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث سيتخذ المدرب الفرنسى قراراً بشأنه من خلال مستواه فى التدريبات خلال الأيام الجارية حيث يعتمد كارتيرون المدير الفنى للزمالك فى الوقت الحالى على أحمد عيد الظهير الصاعد لقيادة الجبهة اليمنى، ويدرس مواصلة الاعتماد عليه مع تجهيز حازم إمام فنياً بأفضل صورة قبل الدفع به فى المباريات.

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وحقق الزمالك الفوز على الإنتاج الحربى فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد، ليستعيد الأبيض انتصاراته بعد تعادله الأخير أمام سموحة، فى الجولة السادسة والعشرون من منافسات المسابقة المحلية، ليؤجل بهذا إعلان الأهلى بطلاً للدورى، حيث أن الإخفاق أمام الإنتاج كان سيُقرب الأحمر من التتويج رسميًا من اللقب الـ 42 فى تاريخه.

بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربى، يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

وأصبح الأهلى فى حاجة للفوزعلى الاتحاد السكندرى بأى نتيجة اليوم الإثنين، فى المواجهة المقرر إقامتها بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، لحسم لقب الدورى العام رسميًا.