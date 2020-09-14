شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد 6 مباريات للإسماعيلى بالإيجيبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة.

وجاءت مواعيد مباريات الإسماعيلى كالتالى ..

الجولة 28 … إنبى – الإسماعيلى يوم 21 -9-2020 باستاد بتروسبورت فى تمام الثالثة عصرا.

الجولة 29 .. الإسماعيلى -بيراميدز يوم 24-9 باستاد الإسماعيلية فى تمام الثامنة مساءً.

الجولة 30 .. طلائع الجيش – الإسماعيلى يوم 28-9 باستاد جهاز الرياضة فى تمام الخامسة والنصف مساءً.

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الجولة 31 .. الإسماعيلى -سموحة يوم 2-10 باستاد الإسماعيلية عند الساعة الثامنة مساءً.

الجولة 32 .. الانتاج الحربى – الإسماعيلى يوم 6-10 باستاد السلام فى تمام الثامنة مساءً.

كما حدد اتحاد الكرة يوم 9-10 موعدا لاقامة مؤجلة المصرى مع الإسماعيلى باستاد برج العرب فى تمام الثالثة عصرا.

ويختتم اليوم، الاثنين، فريق الإسماعيلى بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو استعداداته لمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها الثامنة والنصف مساء غداً الثلاثاء على ستاد الاسماعيلية بالجولة السابعة والعشرين للمسابقة وهى المباراة الاولى التى سيخوضها ريكاردو مع الدراويش فى الولاية الثالثة بعدما فضل مجلس ادارة الاسماعيلى منح أحمد العجوز ومحمد حمص فرصة قيادة الفريق الأصفر فى مواجهة الاهلى نظراً لقدوم المدرب البرازيلى قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط.

طالب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاعبيه بإغلاق صفحة مباراة الاهلى التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الدراويش بثلاثية دون رد ، مطالباً إياهم بالتركيز فى مباراة ذئاب الجبل لحصد نقاطها وبداية مرحلة جديدة فى المسابقة.