شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض خوض مواجهة حرس الحدود فى الدورى بسبب لقاء الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترفض إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، خوض مواجهة الفريق الأبيض أمام حرس الحدود، المحدد لها 12 من شهر أكتوبر المقبل باستاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ33 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك بسبب برنامج تحضيرات الفريق لمواجهة الرجاء المغربى، فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا يوم 17 من الشهر ذاته.

ووفقا لمصدر مسئول بنادى الزمالك، فإنه من المقرر أن تبحث إدارة الكرة بالنادى مع مجلس إدارة القلعة البيضاء الموقف الخاص بالفريق، خاصة فى ظل شكوى الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون من ضغط المباريات خلال الفترة الماضية والبرنامج الموضوع لمواجهة الرجاء، وذلك لإخطار اتحاد الكرة بالموقف الخاص بالنادى بعد إعلان جدول مباريات الدورى القادمة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

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وحقق الزمالك الفوز على الإنتاج الحربى فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد، ليستعيد الأبيض انتصاراته بعد تعادله الأخير أمام سموحة، فى الجولة السادسة والعشرون من منافسات المسابقة المحلية، ليؤجل بهذا إعلان الأهلى بطلاً للدورى، حيث أن الإخفاق أمام الإنتاج كان سيُقرب الأحمر من التتويج رسميًا من اللقب الـ 42 فى تاريخه.

بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربى يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

وأصبح الأهلى فى حاجة للفوزعلى الاتحاد السكندرى بأى نتيجة اليوم، الإثنين، فى المواجهة المقرر إقامتها بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، لحسم لقب الدورى العام رسميًا.