اتحاد الكرة يرفض طلب نادى مصر بتفريغ محادثات حكام مباراة الفريق مع الاتحاد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على طلب نادى مصر بتفريغ محادثات طاقم حكام لقاء الفريق مع الاتحاد السكندرى فى الجولة 26 للدورى، وقال مسؤولو اتحاد الكرة إنه لا يحق لأى نادٍ تفريغ المحادثات لأنها تكون سرية وليست مادة للاطلاع عليها من جانب مسؤولى الأندية.

وأضاف مسؤولو اتحاد الكرة أن هذا الأمر يتم من خلال إرسال مباريات الدورى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لمتابعة طريقة تطبيق تقنية الفيديو، والتأكد من استجابة الحكام لاستدعاء حكام الفيديو فى المباريات لأنه إذا ثبت من خلال التسجيلات أن حكم الساحة تجاهل حكم الفيديو يتم إيقافه من جانب الفيفا.

وكان مسؤولو نادى مصر أكدوا أن اللاعبين سمعوا حكم الفيديو يؤكد لحكم الساحة أحقية نادى مصر فى الحصول على ركلة جزاء بآخر دقيقة من المباراة.

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وكان اتحاد الكرة أسند المباراة لطاقم حكام يضم كلا من: أحمد العدوى حكم ساحة كريم مهيا وخالد رمضان مساعدين علاء صبري حكم رابع عمرو الشناوي حكم فيديو محمد التابعي مساعد حكم فيديو.