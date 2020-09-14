الأهلي يجهز قمصان "أبطال الدورى 42" لارتدائها حال الفوز على الاتحاد الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهز مسئولو النادى الأهلى قمصانا خاصة للاحتفال بفوز الفريق الأحمر بلقب الدورى رقم 42 تمهيداً لارتدائها حال الفوز على الاتحاد السكندرى مساء اليوم وثم حسم لقب الدورى رسمياً، ويستعد لاعبو الأهلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للاحتفال فى ملعب برج العرب حال الفوز على الاتحاد السكندرى بالتتويج باللقب، رغم عدم استلام درع الدورى. فى الوقت الذى أكد مسئولو اتحاد الكرة أن تسليم درع الدورى للأهلى سيكون فى آخر مباراة للفريق الأحمر على ملعبه بعد حسم الدورى بشكل رسمى. ويواجه الأهلي الاتحاد السكندرى مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدورى العام، ويدخل الأهلى مباراة الاتحاد مُحققاً العديد من الأرقام القياسية منها سلسلة الانتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الاتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها فى المسابقة، حيث فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.

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