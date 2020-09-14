مالك نيوكاسل ينوي مقاضاة رابطة بريميرليج بسبب رفض الاستحواذ السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير بريطانية اليوم الاثنين، إن مايك آشلي مالك نادي نيوكاسل يونايتد ينوي اتخاذ إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب رفضها الاستحواذ السعودي للنادي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اقترب من شراء 80% من حصة نادي نيوكاسل في صفقة تقدر قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني.

وسبق وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن شركة "PCP Capital Partners" التي تلعب دور الوسيط بين صندوق الاستثمار السعودي ومايك آشلي مالك النادي الإنجليزي الحالي وقعوا بالفعل على العقود، وحصل الأخير على دفعة مالية من الصفقة قبل أن يتم الإعلان فيما بعد عن توقف الصفقة.

بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الاثنين، فإن مايك أشلي مالك نادي نيوكاسل سيتخذ إجراءات قانونية ضد رابطة بريميرليج بسبب رفض الاستحواذ السعودي على النادي.

وأكدت الصحيفة أن آشلي قام بتعيين اثنين من المحاميين، للدفاع عن حق النادي في نزاعه ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وكان آشلي قد أصدر بيانًا الأسبوع الماضي، اتهم فيه الرئيس التنفيذي للرابطة ريتشارد ماسترز بعدم التصرف "بشكل مناسب" وعرقلة إتمام الصفقة.

من جانبها، نفت رابطة بريميرليج مزاعم مالك نيوكاسل يونايتد، المتعلقة بوقوفها في وجه استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على النادي الإنجليزي خلال الأسابيع الماضية.

وأصدرت بيانًا رسميًا، الاسبوع الماضي، وجاء فيه: "شعر بريميرليج بخيبة أمل وفوجىء ببيان نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، بشأن ملابسات محاولات استحواذ بي سي بي كابيتال بارتنرز، روبن براذرز وصندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية عليه" وأضاف: "ما ذكره النادي بشأن رفض الرابطة عملية الاستحواذ غير صحيح."

وأضاف البيان أن عملية الاستحواذ كان من الممكن أن تتقدم إلى المرحلة التالية، إذا قدمت الكيانات ذات الصلة بتلك العملية المعلومات اللازمة، وهي التي ستخضع بالتبعية للتقييم، كما أضاف البيان أن المسؤولين عرضوا مرارًا وتكرارًا اللجوء للتحكيم المستقل كوسيلة للمضي قدمًا في العملية، منذ شهر يونيو الماضي.

واختُتم البيان بالتعليق على الاتهامات الموجهة إلى ماسترز بالقول: "من الخطأ الإشارة إلى أن هذه القرارات اتخذها أي شخص، حيث تم الاتفاق عليها بالإجماع من قبل جميع أعضاء مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز."