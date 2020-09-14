أشغال شاقة في معسكر منتخب اليد بالغردقة

استأنف المنتخب الوطني لكرة اليد استعداداته، في مسعكر الغردقة، استعداد لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021.

ورفع روبيرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني، الحمل في مران

اليوم، الأحد، رغبته منه في رفع المعدل البدني للاعبين بعد أن اكتفى بتدريبات استشفائية طوال الفترة الماضية، تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد خلال فترة المعسكر.ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الغردقة في الفترة من 9 الى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال الاستعدادات للمونديال العالمي.وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد و التشيك و المتأهل من أمريكا الجنوبية.