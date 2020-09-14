أشغال شاقة في معسكر منتخب اليد بالغردقة

استأنف المنتخب الوطني لكرة اليد استعداداته، في مسعكر الغردقة، استعداد لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021.
ورفع روبيرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني، الحمل في مران
ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الغردقة في الفترة من 9 الى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال الاستعدادات للمونديال العالمي.
وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد و التشيك و المتأهل من أمريكا الجنوبية.
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