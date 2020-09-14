اليوم .. جماهير البريميرليج تترقب الظهور الأول لتشيلسي

يترقب متابعو الدوري الإنجليزي "البريميرليج" ، اليوم الإثنين الظهور الأول لفريق تشيلسي في المنافسات ، خلال لقائه مع برايتون الذي يقام لحسابالجولة الأولى من الفعاليات على ملعب فالمر.
أما اللقاء الثاني الذي يقام لحساب الجولة ذاتها فيجمع شيفيلد يونايتد بنظيره وولفر هامبتون على ملعب برامول لين.
ويعتلي فريق أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بصفة مؤقتة بعد حصده أول ثلاث نقاط ، بعد الفوز على فولهام بثلاثية نظيفة.
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