زي النهاردة .. الأهلي بطلًا للسوبر المصري عام 2014 على حساب الزمالك

توج النادي الأهلي في مثل هذا اليوم منذ ستة أعوام بلقب بطولة السوبر المحلي، على حساب نادي الزمالك في

المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.وحسم النادي الأهلي اللقاء لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة « 5 - 4 » .وقاد النادي الأهلي في تلك المباراة الإسباني جاريدو ، فيما خاض الزمالك المباراة تحت القيادة الفنية للمدرب حسام حسن.