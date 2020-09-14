اليوم.. المقاولون يسافر إلى الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

يسافر المقاولون العرب إلى مدينة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الممتاز.
يسعى ذئاب الجبل للفوز على الإسماعيلي لمواصلة المستويات الرائعة التي يقدمها منذ بداية الدوري، وتحقيق حلم الفريق وهو إنهاء الدوري في المربع الذهبي، وفاز المقاولون على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة
ويدخل المقاولون في معسكر مغلق اليوم استعدادًا للإسماعيلي، عند وصوله لمدينة الإسماعيلية. من أجل التركيز التام قبل المباراة المرتقبة.
وعقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب جلسة اليوم مع اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وطلب فتحي من اللاعبين استمرار الأداء والنتائج الجيدة التي قدمها الفريق الفترة الأخيرة.
وأكد فتحي أن تواجد الفريق في المركز الثالث مسئولية كبيرة وعلى الجميع أن يحارب من أجل الحفاظ على ترتيب الفريق والتطلع لما هو أفضل.
ووجه فتحي الشكر للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس واللاعبين على الروح القتالية والجاهزية الفنية والبدنية، مؤكدًا ثقته في تحقيق هدف النادي والعودة للبطولات الأفريقية.
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