اليوم.. المقاولون يسافر إلى الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

يسافر المقاولون العرب إلى مدينة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الممتاز.

يسعى ذئاب الجبل للفوز على الإسماعيلي لمواصلة المستويات الرائعة التي يقدمها منذ بداية الدوري، وتحقيق حلم الفريق وهو إنهاء الدوري في المربع الذهبي، وفاز المقاولون على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة

مثيرة، ليصعد إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 47 نقطة.ويدخل المقاولون في معسكر مغلق اليوم استعدادًا للإسماعيلي، عند وصوله لمدينة الإسماعيلية. من أجل التركيز التام قبل المباراة المرتقبة.وعقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب جلسة اليوم مع اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري الممتاز.وطلب فتحي من اللاعبين استمرار الأداء والنتائج الجيدة التي قدمها الفريق الفترة الأخيرة.وأكد فتحي أن تواجد الفريق في المركز الثالث مسئولية كبيرة وعلى الجميع أن يحارب من أجل الحفاظ على ترتيب الفريق والتطلع لما هو أفضل.ووجه فتحي الشكر للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس واللاعبين على الروح القتالية والجاهزية الفنية والبدنية، مؤكدًا ثقته في تحقيق هدف النادي والعودة للبطولات الأفريقية.